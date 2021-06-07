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Главный тренер «Руха»: «Борячук мог бы усилить сборную Украины»

Федык высказался об игре форварда команды
Футбол Сборная Украины
14:57
Главный тренер «Руха»: «Борячук мог бы усилить сборную Украины»
Андрей Борячук / Фото: Twitter

Главный тренер «Руха» Иван Федык высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020.

- Совсем скоро в Европе стартует Евро-2020. На что может рассчитывать наша сборная на континентальном форуме?

– На полуфинал чемпионата Европы мы можем рассчитывать. Это мое мнение и оно основано на хорошей, качественной работе тренерского штаба и футболистов. Вижу, что сборная Украины в оптимальном состоянии подойдет к официальным матчам.

- А в составе «Руха» есть игроки, кто в будущем может усилить состав главной команды страны?

– Уже сегодня это может сделать наш нападающий Андрей Борячук. Ну и в будущем, мы надеемся, что наши ребята смогут пополнить состав национальной сборной Украины. Таланты у нас есть.


Напомним, сегодня сборная Украины сыграет последний матч перед Евро-2020.

Видео трансляция матча Украина – Кипр.

Онлайн трансляция матча Украина – Кипр.

Источник: SportArena Петр Приходько
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Теги

Рух Андрей Борячук

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