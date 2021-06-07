Главный тренер «Руха»: «Борячук мог бы усилить сборную Украины»

Андрей Борячук / Фото: Twitter

Главный тренер «Руха» Иван Федык высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020.

– На полуфинал чемпионата Европы мы можем рассчитывать. Это мое мнение и оно основано на хорошей, качественной работе тренерского штаба и футболистов. Вижу, что сборная Украины в оптимальном состоянии подойдет к официальным матчам.

- А в составе «Руха» есть игроки, кто в будущем может усилить состав главной команды страны?

– Уже сегодня это может сделать наш нападающий Андрей Борячук. Ну и в будущем, мы надеемся, что наши ребята смогут пополнить состав национальной сборной Украины. Таланты у нас есть.