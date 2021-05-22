Гол и ассист Безуса помог «Генту» обыграть «Мехелен» Шведа в битве за еврокубковый плей-офф

«Буйволы» поборются за право сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне

Фото - Гент

В пятом туре плей-офф за еврокубки бельгийской Лиги Жюпиле «Гент» на выезде переиграл «Мехелен».

Полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Именно хавбек открыл счет в данном поединке. А через десять минут – сделал результативную передачу на Тиссудали.

Практически сразу отставание «Мехелена» сократил Дрейф. Однако больше мячей команды не забивали.

Вингер Марьян Швед не попал в стартовый состав хозяев. Украинец так и не вышел на замену. Зато на последних минутах на поле появился защитник гостей Игорь Пластун.

«Гент» выиграл плей-офф с отрывом в три очка от «Мехелена». «Буйволы» поборются с последней командой «чемпионского» плей-офф за право представить Бельгию в Лиге конференций.

Чемпионат Бельгии, плей-офф, 6 тур

«Мехелен» – «Гент» 1:2

Голы: Дрейф, 72 – Безус, 57, Тиссудали, 67

«Мехелен»: Тулен, Уолш, Ванлерберге, Бато, Бейкер, Хайреманс (Сторм, 73), Схоофс, де Камарго, Каборе (Энгвалл, 84), Мрабти.

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Годо, Самойс (Пластун, 89), Кумс, Одиджа-Офое (Марре, 79), Кастро-Монтес (Фортуна, 79), Безус, Яремчук (Эмека, 79), Маледе (Тиссудали, 65).

Предупреждения: Мрабти, Энгвалл, Бато – Безус, Годо, Болат, Тиссудали, Эмека