Гол Шкурина не помог «Динамо» обыграть «Ниццу»

Киевляне упустили победу в последние 20 минут

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В третьем контрольном матче швейцарского сбора «Динамо» проиграло «Ницце».

Новичок команды Илья Шкурин забил в третьем подряд матче за киевский клуб, но это не помогло команде одержать верх над соперником. Французы на 70-й минуте сравняли счет, а спустя еще 10 минут добыли волевую победу.

«Сборники», которые недавно вернулись в расположении команды на поле так и не вышли, за исключением голкипера Георгия Бущана, который заменил Дениса Бойко во втором тайме.

Свой следующий матч на сборах киевское «Динамо» проведет уже завтра - в 18:00 по киевскому времени начнется встреча со швейцарским «Этуалем».

Также, киевлян ждет товарищеская игра с чемпионом Италии.

«Динамо» – «Ницца» 1:2

Голы: Шкурин, 38, – Ндойе, 70, 1:2 –Труйе, 80.

«Динамо»: Бойко (Бущан, 46), Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 75), Андриевский (Коробенко, 75), Шепелев (Гармаш, 64), Буяльский (Леднев, 64), Родригеш (Антюх, 64), де Пена (Бенито, 75), Шкурин (Супряга, 46).