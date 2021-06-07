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Голкипер «Динамо» заинтересовал «Марсель» и «Ниццу»

Бущан может перебраться в топ-чемпионат?
Футбол Украинская Премьер-лига
07:43
Голкипер «Динамо» заинтересовал «Марсель» и «Ниццу»
Георгий Бущан / Фото: Динамо Киев от Шурика

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан может оказаться в топ-клубе чемпионата Франции.

Известно, что «Марсель» и «Ницца» интересуются 27-летним вратарем.

Стоимость Бущана по версии Transfermarkt – 5 миллионов евро, а его контракт с «Динамо» рассчитан до 2023-го года. В завершившемся сезоне Бущан провел 41 матч, в которых 19 раз не пропускал, а в 22-х матчах пропустил 38 раз.

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет последний матч перед Евро-2020.

Видео трансляция товарищеского матча Украина – Кипр.

Источник: FootBoom Петр Приходько
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Теги

Георгий Бущан Динамо Киев Марсель Ницца

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