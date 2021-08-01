Коноплянка сыграл против первой команды «Шахтера»
Греческая бригада арбитров обслужит первый еврокубковый матч «Шахтера» в сезоне
«Горняки» сыграют против «Генка»
18:10
Анастасиос Сидиропулос / Фото: Twitter
Греческая бригада арбитров назначена на матч квалификации Лиги чемпионов между «Генком» и «Шахтером», сообщает пресс-служба UEFA.
Главный арбитр матча – Анастасиос Сидиропулос. Ассистенты – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым судьей назначен Ангелос Эвангелу.
Отметим, что Сидиропулос уже четыре раза работал на матчах «Шахтера» в еврокубках».
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