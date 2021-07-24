Гринь: «За границей очень трудно психологически»

Сергей Гринь / Фото - ФК Вайле

Полузащитник «Александрии» Сергей Гринь рассказал о своем опыте игры за границей:

До «Зари» ты играл за датский «Вайле». Расскажи об этом этапе своей карьеры.

Следующий матч тоже вышел и удачно сыграл. После этого у меня пошло и тренер меня ставил, я стал основным игроком, это мы еще были в Суперлиге. Плюс там были другие украинцы – Эмерсон и Юрченко.

Мой момент адаптации прошел легко. Перед приездом казалось, что английский знаю хорошо. Однако там понял, что ужасно на нем говорю.

Затем украинские ребята ушли, мы вылетели в первую лигу и я решил остаться. Первые полгода я играл, все было нормально, потом у меня возник конфликт с тренером и количество игрового времени сократилось.

В Европе все иначе, чем у нас. За границей очень трудно психологически, особенно, когда остался там один, без украинских ребят. Да, я по-английски разговаривал, не было проблем, но моменты депрессии наступали часто, и долго продолжалось.

Я не знал, как с этим бороться. Приходил на тренировки без желания, без ничего, ежедневно это только накапливалось».