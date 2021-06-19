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Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»

Французский нападающий влюблен в США


Футбол Примерa (Испания)
12:59
Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»
Антуан Гризманн / Фото - acefootball
Форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн в будущем намерен продолжить карьеру за Океаном. 

30-летний игрок сборной Франции хочет переехать в МЛС после истечения соглашения с каталонским клубом в 2024 году.

Цитирует Гризманна Le10sport.com.

«Мой контракт с «Барселоной» действует до июня 2024 года, и после этого, думаю, будет подходящее время поехать в США. Я люблю эту страну, эту культуру, НБА, и у меня есть стремление к новым открытиям, но мне также нужно будет перевезти туда семью. Я хотел бы закончить свою карьеру там, но при этом хорошо играть и выиграть MLS, а не быть незаметным на поле. В этом нет смысла».


За «Барселону» Гризманн играет с 2019 года. Француз провел в составе каталонцев 99 матчей, в которых забил 35 мячей и оформил 16 ассистов.

Напомним, «Барселона» рассматривает возможность продажи Гризманна.
Владимир Кириченко
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Теги

МЛС Антуан Гризманн Барселона (футбол)

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