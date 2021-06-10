Гризманн тренировался вне общей группы перед стартом Евро-2020

Также индивидуально занимался Карим Бензема

Антуан Гризманн / Фото - Twitter

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн работал по индивидуальной программе. Об этом сообщает журналист Жюльен Мейнар в своем твиттере.

Футболист «Барселоны» получил травму икроножной мышцы в товарищеском матче против Болгарии (3:0). В том же поединке повредился и форвард Карим Бензема.

Представитель «Реала» также не успел восстановиться. Оба игрока работали в помещении.

Antoine Griezmann souffre d'une contusion au mollet gauche suite à un coup lors de France-Bulgarie, tandis que Karim Benzema soigne toujours sa béquille. Les deux attaquants ont travaillé en salle aujourd’hui. (FFF) — Julien Maynard (@JulienMaynard) June 10, 2021

Ранее Гризманн заявил, что в сборной Франции чувствует себя свободнее, чем в «Барселоне».