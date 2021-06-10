Гризманн: «В сборной Франции я чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне»
Гризманн тренировался вне общей группы перед стартом Евро-2020
Также индивидуально занимался Карим Бензема
Антуан Гризманн / Фото - Twitter
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн работал по индивидуальной программе. Об этом сообщает журналист Жюльен Мейнар в своем твиттере.
Футболист «Барселоны» получил травму икроножной мышцы в товарищеском матче против Болгарии (3:0). В том же поединке повредился и форвард Карим Бензема.
Представитель «Реала» также не успел восстановиться. Оба игрока работали в помещении.
Antoine Griezmann souffre d'une contusion au mollet gauche suite à un coup lors de France-Bulgarie, tandis que Karim Benzema soigne toujours sa béquille. Les deux attaquants ont travaillé en salle aujourd’hui. (FFF)— Julien Maynard (@JulienMaynard) June 10, 2021
Ранее Гризманн заявил, что в сборной Франции чувствует себя свободнее, чем в «Барселоне».
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