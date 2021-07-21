Грозный: «Планка сборной Украины поднята очень высоко – требования будут расти»

Вячеслав Грозный / Фото - Футбол 1/2/3

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мыслями о выступлениях национальной сборной на Евро-2020. «Сине-желтые» дошли до четвертьфинала турнира.

Но планка поднята очень высоко, а дальше требования будут расти, естественно, еще больше. Требовательные болельщики, кстати, во всем мире и они хотят сочетание результата и качества игры. Но это редко кому удается сделать.

В современном мире на первое место выходит результат. На этом Евро мы в очередной раз увидели тренд надежности командных действий на оборону. Это принесло результат. В финал вышли именно такие команды.