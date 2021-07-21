Стало известно, где молодежная сборная Украины начнет борьбу за выход на Евро
Грозный: «Планка сборной Украины поднята очень высоко – требования будут расти»
Опытный отечественный тренер оценил выступления «сине-желтых» на Евро-2020
21 июля 22:27
Вячеслав Грозный / Фото - Футбол 1/2/3
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мыслями о выступлениях национальной сборной на Евро-2020. «Сине-желтые» дошли до четвертьфинала турнира.
Не хочу утомлять тем, что уже неоднократно слышали. Безусловно, выход сборной Украины в четвертьфинал Евро – это большой успех всех, всех тех, кто причастен к результату. Это клубы, функционеры, Ассоциация футбола, футболисты, тренеры, детские тренеры, фанаты.
Но планка поднята очень высоко, а дальше требования будут расти, естественно, еще больше. Требовательные болельщики, кстати, во всем мире и они хотят сочетание результата и качества игры. Но это редко кому удается сделать.
В современном мире на первое место выходит результат. На этом Евро мы в очередной раз увидели тренд надежности командных действий на оборону. Это принесло результат. В финал вышли именно такие команды.
Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в десятку лучших игроков Евро-2020 по важному показателю.
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