«Манчестер Сити» готов продать Бернарду
Гвардиола – лучший тренер сезона в АПЛ
Он привел «Ман Сити» к чемпионству
17:28
Фото: Sky Sports
АПЛ определила лучшего тренера сезона.
Им стал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Он привел команду к победе в чемпионате Англии.
Также на приз претендовали Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).
Гвардиола в третий раз за четыре года получил эту награду.
Лучшим игроком АПЛ стал его подопечный Рубен Диаш.
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