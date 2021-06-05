Гвардиола – лучший тренер сезона в АПЛ

Он привел «Ман Сити» к чемпионству

Фото: Sky Sports

АПЛ определила лучшего тренера сезона.

Им стал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Он привел команду к победе в чемпионате Англии.

Также на приз претендовали Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).

Гвардиола в третий раз за четыре года получил эту награду.

Лучшим игроком АПЛ стал его подопечный Рубен Диаш.