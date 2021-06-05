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Гвардиола – лучший тренер сезона в АПЛ

Он привел «Ман Сити» к чемпионству
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:28
Гвардиола – лучший тренер сезона в АПЛ
Фото: Sky Sports

АПЛ определила лучшего тренера сезона.

Им стал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Он привел команду к победе в чемпионате Англии.

Также на приз претендовали Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).

Гвардиола в третий раз за четыре года получил эту награду.

Лучшим игроком АПЛ стал его подопечный Рубен Диаш.

Андрей Усмонов
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Теги

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

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