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Гвардиола: «Мы должны страдать, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

«Манчестер Сити» в финале встретится с «Челси»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:59
Гвардиола: «Мы должны страдать, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о грядущем финале Лиги чемпионов против «Челси». Слова специалиста приводит пресс-служба «горожан».

«Некоторые футболисты выходят на поле с напряжением, проблемами, но они должны справиться с этим.

Почти уверен, что мы должны страдать, чтобы выиграть финал. Приятно сказать, наслаждайся, но иногда это невозможно. Нужно сохранять стойкость и уметь приспосабливаться.

Я точно знаю, как мы хотим играть, с кем будем играть, и не собираюсь сильно напрягать футболистов. Находиться здесь – невероятная привилегия. В начале карьеры я не ожидал, что сыграю в хоть одном финале Лиги чемпионов. Теперь мы здесь. Нам повезло.

Точно знаю, что собираюсь сказать игрокам. Не хочу их слишком беспокоить. Парням, которые встревожены или нервничают, скажу, что это нормально, а ребятам, которые более расслаблены, скажу, что это тоже нормально. Каждый справляется по-своему».


Финал Лиги чемпионов состоится 29-го мая, начало – в 22:00.

Видео трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».

Петр Приходько
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Теги

Хосеп Гвардиола Челси Манчестер Сити

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