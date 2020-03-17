Ибрагимович сможет помочь «Милану» в ответном матче с МЮ

Златан Ибрагимович / Фото - AFP

Нападающий Златан Ибрагимович и полузащитник Исмаэль Баннасер попали в заявку «Милана» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против МЮ. Об этом пресс-службе «россонери» сообщил главный тренер Стефано Пиоли.

Нужно потерпеть, чтобы понять, какая ситуация с остальными игроками. Завтрашняя утренняя тренировка будет решающей для Романьоли, Ребича, Калабрии и Леау.

Чем больше у меня вариантов, тем лучше. В особенности, учитывая количество матчей, которые мы проводим. Как бы то ни было, мы показали, что можем хорошо играть и при большом количестве травмированных.