Ибрагимович – о вызове в сборную Швеции: «Возвращение Бога»
Ибрагимович сможет помочь «Милану» в ответном матче с МЮ
Также в заявку команды вернется хавбек Беннасер
17 марта 18:22
Златан Ибрагимович / Фото - AFP
Нападающий Златан Ибрагимович и полузащитник Исмаэль Баннасер попали в заявку «Милана» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против МЮ. Об этом пресс-службе «россонери» сообщил главный тренер Стефано Пиоли.
Беннасер и Ибрагимович – в заявке, они смогут сыграть. Я рад, что они восстановились от травм. Возвращение Златана очень важно для нас. Он еще не готов провести на поле все 90 минут. Окончательное решение о его участии мы примем завтра.
Нужно потерпеть, чтобы понять, какая ситуация с остальными игроками. Завтрашняя утренняя тренировка будет решающей для Романьоли, Ребича, Калабрии и Леау.
Чем больше у меня вариантов, тем лучше. В особенности, учитывая количество матчей, которые мы проводим. Как бы то ни было, мы показали, что можем хорошо играть и при большом количестве травмированных.
Ранее Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции.