Ибрагимович установил еще одно достижение в чемпионате Италии

40-летний форвард отличился в воротах «Болоньи»

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович стал четвертым игроком в истории чемпионата Италии, которому удалось забить после исполнения 40 лет. Об этом сообщает Opta.

Ибрагимович отличился в матче с «Болоньей» (4:2) в 9-м туре Серии А. Отметим также, что в этой игре он забил в свои ворота, а еще сделал голевую передачу.

Ранее лишь 3 футболиста забивали в Серии А после 40 лет. Это Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта.

Турнирная таблица чемпионата Италии.