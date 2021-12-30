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Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок
В противном случае их не допустят до команды
Фото: chinasport
Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок.
Такое постановление выдало министерство спорта Китая, которое также запрещает наносить новые тату.
Более того, в команды до 20 лет и младше запрещено вызывать футболистов с татуировками. Нововведение вступило в силу с 30 декабря, сообщает Mathrubhumi.com.
Начало такого запрета было положено в 2018-м году, когда по новым правилам футболисты обязаны закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.
Отметим, что лидеры многих стран будут бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае.