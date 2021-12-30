Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок

В противном случае их не допустят до команды

Фото: chinasport

Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок.

Такое постановление выдало министерство спорта Китая, которое также запрещает наносить новые тату.

Более того, в команды до 20 лет и младше запрещено вызывать футболистов с татуировками. Нововведение вступило в силу с 30 декабря, сообщает Mathrubhumi.com.

Начало такого запрета было положено в 2018-м году, когда по новым правилам футболисты обязаны закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.

Отметим, что лидеры многих стран будут бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае.