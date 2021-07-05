Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»

Форвард может покинуть УПЛ

Владислав Кулач / Фото: Twitter

Украинский форвард Владислав Кулач интересен клубу индийской Суперлиги «Керала Бластерс», сообщает Sport Ball/Football Freak.

По информации источника, 28-летний форвард может переехать из Украины в ближайшее время.

Кулач получил статус свободного агента после того, как не подписал новый контракт с полтавской «Ворсклой».

Сейчас Кулач находится на просмотре в киевском «Динамо», но пока не подписал контракт с «бело-синими». Кулач проходт сбор с «Динамо».

Ранее Кулач рассказал о своей зарплате в «Ворскле».