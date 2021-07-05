Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»
Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»
Форвард может покинуть УПЛ
Владислав Кулач / Фото: Twitter
Украинский форвард Владислав Кулач интересен клубу индийской Суперлиги «Керала Бластерс», сообщает Sport Ball/Football Freak.
По информации источника, 28-летний форвард может переехать из Украины в ближайшее время.
Кулач получил статус свободного агента после того, как не подписал новый контракт с полтавской «Ворсклой».
Сейчас Кулач находится на просмотре в киевском «Динамо», но пока не подписал контракт с «бело-синими». Кулач проходт сбор с «Динамо».
Ранее Кулач рассказал о своей зарплате в «Ворскле».
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