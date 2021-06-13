Малиновский: «Мы готовы к Нидерландам, но в открытый футбол с ними играть не будем»
Ирландский телеканал в анонсе матча Нидерланды – Украина перепутал сине-желтый флаг с российским «триколором»
Когда это закончится?
Матвиенко и Кривцов / Фото: Getty Images
Ирландский телеканал RTE, который является официальным транслятором Евро-2020, перепутал фланги Украины и России в анонсе матча первого тура Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины.
Когда в Европе уже поймут, что Украина – не Россия?
Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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