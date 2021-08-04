Источник: Ребров разорвет контракт с «Аль-Айном» ради сборной Украины

Специалист готов к возвращению

Сергей Ребров / фото - FootBoom

После ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины в СМИ обсуждаются две главные кандидатуры на эту должность. Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал, какие расклады выглядят наиболее вероятными:

«Думаю, что есть два варианта. Первый - это Сергей Ребров, который все-таки уговорит руководство «Аль-Айна» отпустить его. Он может оставить после себя Висенте Гомеса или забрать его в сборную Украины, что тоже интересный вариант. По моим данным, вопрос, скорее всего, решится позитивно. Если нет, то есть Маркевич, который сможет отработать год в качестве и.о.»

Реброву может быть проблематично расторгнуть соглашение с эмиратским клубом, ведь он перебрался туда только этим летом. Так что кандидатура Маркевича, который в свое время ушел из сборной из-за конфликта с тогдашним руководством федерации, выглядит более реальной.

Ранее стало известно, почему Шевченко решил покинуть пост тренера сборной Украины.

Также глава УАФ Андрей Павелко заявил, что специалист может вернутся на должность коуча национальной команды.