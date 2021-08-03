Итоги 2-го тура УПЛ. Красивый хет-трик Кочергина, гол тура от игрока «Днепра-1» и первый матч «Динамо»

Слишком много вопросов к «Черноморцу»

Послесловие

Фото: ФК Заря

В УПЛ завершился 2-й тур. Больших сенсаций он не принес. Правда, несколько интересных результатов все же есть.

В отличие от прошлого тура, в этом сыграли все 14 команд. Напомним, «Динамо» и «Минай» 1-й тур пропускали.

Начался же игровой уик-энд матчем на «Арене-Львов» между «Львовом» и «Шахтером».

Фото: shakhtar.com

На фоне вице-чемпиона Украины, львовяне показали себя очень хорошим коллективом и у них были шансы зацепиться за результат тут. Правда, чуду сбыться было не суждено.

Второй тур подряд у «Львова» выделяется Эрнест. Показал он себя и на фоне «Шахтера» и даже едва не открыл счет в начале матча, но не попал в угол.

Что касается «Шахтера», но Де Дзерби еще предстоит много работы. В атаке вновь выделим Соломона, которому пока не везет забить. Надеемся, что голы от израильского хавбека будут в ЛЧ. Со «Львовом» он был также активен, как и новичок команды Траоре. Форвард пока выглядит неуклюжим, но отметим старания игрока. Не исключено, что Лассина может стать лучшим бомбардиром команды, ведь забил он уже во второй игре подряд.

Забить «Шахтеру» не удавалось очень долго и Де Дзерби пришлось изменить игру команды и выпустить Марлоса и Исмаили, которые сходу принесли результат. Именно навес первого на Траоре стал результативным.

Исмаили поучаствовал во втором голе команды, отпасовав точно на Дентиньо. Бразилец свой шанс не упустил и вколотил мяч в ворота. А в конце матча добил львовян Педриньо.

По игре к «Шахтеру» пока много вопросов. Тем более, уже на неделе «горняки» сыграют против «Генка» в квалификации ЛЧ. «Львову» же просто не хватило класса и сил в конце, чтобы удержать желанную ничью.

«Львов» – «Шахтер» 0:3

Голы: Траоре, 73 Дентиньо, 85, Педриньо, 90+4

«Колос», который также готовится к еврокубкам, играл в ту же пятницу с «Металлистом-1925».

Фото: ФК Колос

На фоне участника еврокубков харьковчане выглядели очень достойно. При чем во второй игре подряд командазаслуживает похвалы.

«Колос» также тяжело входит в сезон, но этот матч провел лучше, чем неделю назад с «Вересом». Понравились новички команды – Нуриев и Сичинава. Оба имели моменты забить, но Нуриев не забил в первом тайме, а Сичинава, который вышел на замену, свой момент упустил во втором. Впрочем, победу «Колос» одержал и без голов бомбардиров. Единственный мяч на счету Дениса Костышина во втором тайме.

Победа хозяев выглядела заслуженной, но «Металлист-1925» мало чем уступал сопернику. И если бы Дмитренко и Батюшин не запороли свои стопроцентные шансы, счет на табло был бы другим.

В итоге, «Колос» выиграл первый матч в сезоне и готовится к игре с казахстанским «Шахтером». «Металлист-1925», несмотря на поражение, может занести эту встречу себе в актив.

«Колос» – «Металлист-1925» 1:0

Гол: Костышин, 72

Свой первый матч в сезоне провел «Минай», который принимал «Александрию».

Фото: ФК Минай

Вопросов по игровому тонусу к обеим коллективам перед матчем было много. Ужгородцы, фактически, собрали команду за пару недель до старта чемпионата, а вот за «Александрией» было интересно посмотреть после победы над «Зарей».

Обе команды выдали хороший матч. «Минай» выглядел очень достойно, а вот «Александрии» где-то не хватало уверенности, хотя моменты были и у тех, и у других.

У «Миная» очень понравился Селезнев. Сильно хотел забить Евгений, но в этой встрече ему этого не удалось, хотя имел два момента. У гостей Бабогло и Сабелли не смогли реализовать уже свои шансы. Матч был равным до конца встречи, но в концовке «Минай» забил. Суматохой в штрафной воспользовался Вишневский, который с метров 10 расстрелял Билыка и попал в девятку.

«Минай» выиграл дебютный матч, показав добротную игру. С такой игрой шансы на сохранение прописки у подопечных Василия Кобина очень много. «Александрии» чуть не повезло заработать один пункт в таблицу, но горевать некогда, ведь в следующем туре матч с «Шахтером».

«Минай» – «Александрия» 1:0

Гол: Вишневский, 90

«Днепр-1» в Одессе не испытал проблем с «Черноморцем».

Фото: ФК Черноморец

Для «Днепра-1» этот матч должен был быть легким, и таким он в итоге и оказался. Абсолютное доминирование гостей, а лучшим игроками встречи можно назвать Чуже и Ярмолюка. Хорвату забить не удалось, но он был невероятно активен и отличился голевой передачей на Пихаленка.

А вот Ярмолюк сделал второй гол и во втором тайме буквально самостоятельно разрывал соперника почти в каждой атаке. Правда, забить самому молодому 17-летнему игроку не удалось. А вот кто добил «Черноморец», так это Адамюк, забив ножницами. Подпортил красоту гола рикошет от защитника соперника, но лишь на чуть-чуть. На гол тура защитник претендовать точно будет.

В итоге, без шансов для одесситов во второй игре подряд. Можно уповать, на то, что это были игры с командами из верхней части таблицы, но игры у «Черноморца» нет. Более того, в этом году существенно усилились и середняки УПЛ и есть большие сомнения, что у «Черноморца» будут шансы с другими командами. Огромное количество вопросов к руководству одесситов. Кончено, для молодых игроков игра в УПЛ это плюс, но еще год назад они играли в футбол на совершенно другом уровне. Откровенно говоря, «Черноморцу» пока мало что светит с такой игрой в этом сезоне.

Для «Днепра-1» этот матч стал проходным. На фоне «детей» «Черноморца» днепряне выглядели «Баварией», но, тем не менее, почерк игры команды Игора Йовичевича хорошо виден.

«Черноморец» – «Днепр-1» 0:3

Голы: Пихаленок, 40, Дубко, 51 (АГ), Адамюк, 61

Один из самых скандальных матчей тура состоялся в Мариуполе, где одноименная команда играла с «Десной».

Фото: ФК Десна

До 35-й минуты команды играли одинаково плохо. Моменты хоть и создавались, но на голевые они вряд ли претендовали. А вот самое интересное началось после удаления, который заработал две желтые карточки за семь минут.

Неожиданно, в меньшинстве «Мариуполь» даже лучше заиграл и Очеретько с Горбуновым чудом не реализовали свои моменты. А вот забить Кулакову уже не помешали. Форварду азовцев дали обработать мяч в штрафной и пробить точно в угол. Вратарь «Десны» спасти команду не смог.

«Десна» старалась играть активнее, но забить команде скорее повезло. Будковский вовремя подставил ногу в штрафной и отправил мяч в угол. В конце встречи черниговцам удалось забить победный мяч. Безбородько забыли в штрафной и тот не оставил шансов вратарю. Правда, офсайд у форварда «Десны» был явный и удивительно, как арбитры ошибаются во втором туре подряд. После матча, комитет арбитров признал, что гол Безбородько засчитывать было нельзя, но «Мариуполю» вряд ли от этого стало легче.

Заслуживает внимание еще один эпизод матча на 53-й минуте, в котором Будковский пробил головой и Кащук отбил мяч на линии. На повторе видно, что мяч пересек линию ворот полностью, но VAR отсутствовал и во втором туре УПЛ.

Команду Остапа Маркевича откровенно жаль, ведь азовцы заслужили ничью, но в итоге остались ни с чем, а вот «Десна» выиграла второй матч подряд и идет лидером УПЛ.

«Мариуполь» – «Десна» 1:2

Голы: Кулаков, 65 – Будковский, 71, Безбородько, 90+2

«Ворскла» после провала в Лиге конференций пыталась хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Рухом».

Фото: ФК Ворскла

остался в команде. Несмотря на вылет из еврокубков и уход одного из ассистентов, наставник сохранил свой пост и, скорее всего, продолжит руководить командой. Полтавчане вышли на игру заряженными и не дали львовянам ни одного шанса. В ворота «Руха» вполне могло залететь более четырех мячей, но «Ворскла» ограничилась двумя.

Вначале шикарную диагональ принял в штрафной Степанюк, откатив мяч на Кане. Ибрагима попал в голкипера, но Скляр добил мяч уже в пустые ворота. Чудом Александр не оформил дубль, пробив с убойной позиции в конце первого тайма. Правда, мешал хавбеку Кане, который не во время подставил голову.

Во втором тайме картина не поменялась, но забила «Ворскла» второй мяч из-за ошибки соперника. Ошибся с выносом мяча Бандура и Степанюк такой шанс не упустил. К слову, вратарь «Руха» «привез» гол во втором туре подряд. Обязан был забивать Тамм, но эстонский защитник катнул мяч в штангу.

«Ворскла» уверенно довела встречу до победы, хотя такой уверенной игры от полтавчан многие, если не все, ждали с «КуПСом», но в итоге, Полтава осталась без еврокубков. «Рух» пока без очков, но ситуация тут явно лучше, чем в «Черноморце».

«Ворскла» – «Рух» 2:0

Голы: Скляр, 42, Степанюк, 61

Первый матч в сезоне провело и «Динамо», в гости к которому пожаловал «Верес».

Фото: ФК Динамо

После неплохой игры с «Колосом» в прошлом туре ровненцы хотели проверить себя на фоне чемпиона Украины, но думать о результате им стало сложно после шести минут игры в Киеве. Именно столько понадобилось «Динамо», чтобы забить два мяча. Вначалевыиграл верховую дуэль после подачи с углового, а позжеоставили одного в штрафной после навеса от. К слову, Денис играл в этом матче нападающего.

Правда, «Верес» не выглядел беспомощным. В первом тайме гостям удалось провести пару опасных атак, которые вполне могли завершиться голами. Однако, Пасич и Гегедош свои моменты упустили. Не забиваешь ты – забивают тебе – это правило сработало против «Вереса». Тымчик к ассисту добавил и красивый гол в девятку в конце первого тайма.

Во втором тайме «Динамо» не остановилось. Гармаш мог оформить дубль, но не попал в ворота с 10 метров, а с ударами Сидорчука и Кулача справился голкипер. Впрочем, вратарь «Вереса» не выручил в моменте с пенальти, где победителем в дуэли вышел Цыганков.

В итоге разгромная победа «Динамо», которая омрачилась травмой Попова в первом тайме. Из новичков сыграл лишь Кулач, тогда как Шкурин и Рамирес в заявку не попали. «Верес», несмотря на разгромное поражение, выглядел вполне бодро. Аутсайдерами команда Юрия Вирта после двух туров не выглядит.

«Динамо» – «Верес» 4:0

Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (пен.)

Еще один разгром произошел в Кропивницком, где «Ингулец» играл с «Зарей».

Фото: УПЛ

Похоже, хозяева настолько поверили в себя после игры с «Шахтером» в прошлом туре, что попробовали сыграть в открытый футбол с луганчанами. Вышло для них не очень. «Заря» забила два мяча уже к 7-й минуте благодаря дублю. Один мяч стал краше другого и выбирать гол тура есть из чего.

Беспомощным «Ингулец», несмотря на счет, не выглядел. Есть вопросы к защите «Зари», где Вернидуб играет пока откровенно слабо, а Имереков еще не стал заменой Абу-Ханны. Впрочем, вылечился наконец вратарь Шевченко и во многом он исправлял косяки защиты своей уверенной игрой.

Во втором тайме «Заря» забила еще трижды. Свой третий мяч в игре забил Кочергин прошив вратаря в ближний угол и оформил первый хет-трик сезона. «Ингулец» все же отличился, усилиями Ситало и неуверенной игрой Вернидуба, но пропустил в конце встречи еще дважды. За «Зарю» забили новички – Кристиан и Овусу-Фримпонг.

В итоге «Заря» реабилитировалась за поражение от «Александрии» и уже в 3-м туре их ждет центральный матч с «Динамо», а вот «Ингулец» несмотря на неплохие подписания летом пока не впечатлил. Не исключен приход новых игроков, а особенно стоит уделить внимание защите, ведь эту линию клуб летом почти не усилил.

«Ингулец» – «Заря» 1:5

Голы: Ситало, 75 – Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 82, Овусу-Фримпонг, 90+2

Лучший игрок тура – Владислав Кочергин.

Лучший тренер тура – Виктор Скрипник.

Таблица УПЛ после двух туров: