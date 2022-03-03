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Иван Петряк приютил в Венгрии 8 беженцев из Украины у себя дома
Вингер «Фехервара» помогает обычным людям
16:36
Фото: meta-ratings.ua
Украинский журналист Владимир Зверов в своем Facebook
сообщил, что вингер «Фехервара» Иван Петряк приютил у себя дома 8 беженцев из Украины:
Просто одна маленькая история. Украинский футболист Иван Петряк, играющий за венгерский «Фехервар», принял к себе 8 человек из Украины. У Вани семья, двое детей и дом на 65 квадратов под Будапештом. Ваня полностью обеспечивает их пребывание в Венгрии. Кроме того, помогает с закупкой касок и бронежилетов для вооруженных сил. Готов и танк купить, но не знает где! Я знаю его как порядочного человека и скромного юношу, но не поделиться не могу!