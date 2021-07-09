Известное издание включило 4-х игроков сборной Украины в символическую сборную открытий Евро-2020

Наши игроки ярко выстрелили на этом форуме

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Именитое испанское издание AS составило символическую сборную главных игроков-открытий Евро-2020. В основной список вошли 2 игрока сборной Украины: Георгий Бущан и Николай Матвиенко, а Роман Яремчук и Николай Шапаренко оказались на скамейки запасных этой команды.

Помимо украинцев в этот состав вошли: Дензе Дюмфрис (Нидерланды), Йоаким Мехле Микель Дамсгор, Каспер Дольберг (все – Дания), Педри (Испания), Томаш Соучек, Патрик Шик (оба – Чехия), Адам Салаи (Венгрия), Жереми Доку (Бельгия).

Напомним, известен лучший игрок сборной Украины на Евро-2020.