Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Известное издание включило 4-х игроков сборной Украины в символическую сборную открытий Евро-2020

Наши игроки ярко выстрелили на этом форуме
Футбол Евро-2020
14:02
Известное издание включило 4-х игроков сборной Украины в символическую сборную открытий Евро-2020
фото - Фокус

Именитое испанское издание AS составило символическую сборную главных игроков-открытий Евро-2020. В основной список вошли 2 игрока сборной Украины: Георгий Бущан и Николай Матвиенко, а Роман Яремчук и Николай Шапаренко оказались на скамейки запасных этой команды.

Помимо украинцев в этот состав вошли: Дензе Дюмфрис (Нидерланды), Йоаким Мехле Микель Дамсгор, Каспер Дольберг (все – Дания), Педри (Испания), Томаш Соучек, Патрик Шик (оба – Чехия), Адам Салаи (Венгрия), Жереми Доку (Бельгия).

AS

Напомним, известен лучший игрок сборной Украины на Евро-2020.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная Украины (футбол) Георгий Бущан Роман Яремчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Коваленко: «Когда сборная выигрывает – ее носят на руках, когда проигрывает – все, нужно отпарафинить»
Коваленко: «Когда сборная выигрывает – ее носят на руках, когда проигрывает – все, нужно отпарафинить»
Футбол Евро-2020
12:27
1
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Футбол Евро-2020
11:54
Бывший игрок сборной Украины: «Несмотря на четвертьфинал Евро-2020, за весь турнир поставлю четыре с «-»
Бывший игрок сборной Украины: «Несмотря на четвертьфинал Евро-2020, за весь турнир поставлю четыре с «-»
Футбол Сборная Украины
8 июля 10:21
Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020
Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
8 июля 09:25
Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов
Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов
Футбол Евро-2020
6 июля 22:16
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Футбол Евро-2020
6 июля 21:29

Новости: Футбол

Федецкий: «Цыганков оказался неготовым к Евро»
Федецкий: «Цыганков оказался неготовым к Евро»
Сборная Украины
15:19
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
Украинская Премьер-лига
15:16
Они променяли футбол на кино
Они променяли футбол на кино Новости партнера
В мире
15:12
Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Украинская Премьер-лига
14:55
Неймар: «Наша дружба с Месси под угрозой»
Неймар: «Наша дружба с Месси под угрозой»
В мире
14:37
Новичок Серии А намерен арендовать Коваленко
Новичок Серии А намерен арендовать Коваленко
Украинские легионеры
14:20
«Милан» продлил контракт с основным защитником
«Милан» продлил контракт с основным защитником
Серия А (Италия)
14:19
Президент УПЛ: «Олимпик» пока не снялся с соревнований»
Президент УПЛ: «Олимпик» пока не снялся с соревнований»
Украинская Премьер-лига
14:03
Известное издание включило 4-х игроков сборной Украины в символическую сборную открытий Евро-2020
Известное издание включило 4-х игроков сборной Украины в символическую сборную открытий Евро-2020
Евро-2020
14:02
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
Все новости