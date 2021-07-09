Известны имена арбитров на финал Евро-2020

Обслужит матч голландская бригада арбитров

Бйорн Кейперс / фото - AS

UEFA назвал имена арбитров, которые обслужат финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией.

На матч назначена бригада судей из Нидерландов. Главным арбитром будет Бьорн Кейперс. Его ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Главный арбитр на VAR – Бастиан Данкерт (Германия). Его ассистенты – Пол ван Букел (Нидерланды), Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц (Германия).

Финальный матч чемпионата Европы состоится уже в это воскресенье в 22:00 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, экс-арбитр FIFA прокомментировал судейство в матче Англия – Дания.