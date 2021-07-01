Сборная Украины прилетела в Рим
Известный статистический портал оценил шансы сборной Украины на победу на Евро-2020
Команда Шевченко в 1/4 финала сразится с Англией
Фото: Sky Sports
Статистический портал Opta оценил шансы 8-ми национальных сборных на победу на Евро-2020.
Вероятность прохода Украины в полуфинал оценен в 32,6%, в финал – 17,1%. Вероятность Украины на победу на Евро-2020 – 4,4%. Это шестой показатель среди 8-ми команд, которые остались на турнире.
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020.
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