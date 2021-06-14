С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
«Кадис» готов арендовать Лунина
«Реал» не против отпустить голкипера
21:29
Фото: Real Madrid
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может уйти в аренду.
Мадридский клуб готов вновь отпустить игрока в аренду. При этом, украинцу хотят найти клуб в Ла Лиге.
Как утверждает Don Balon, таким клубом может стать «Кадис». Команда завершила сезон 12-й и хочет видеть у себя Лунина.
Сам вратарь ранее заявлял, что ждет свой шанс в «Реале». В прошлом сезоне украинец отыграл лишь один матч.
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