«Кадис» готов арендовать Лунина

«Реал» не против отпустить голкипера

Фото: Real Madrid

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может уйти в аренду.

Мадридский клуб готов вновь отпустить игрока в аренду. При этом, украинцу хотят найти клуб в Ла Лиге.

Как утверждает Don Balon, таким клубом может стать «Кадис». Команда завершила сезон 12-й и хочет видеть у себя Лунина.

Сам вратарь ранее заявлял, что ждет свой шанс в «Реале». В прошлом сезоне украинец отыграл лишь один матч.

Лунин не поехал со сборной Украины на Евро-2020.