Защитник «Бенфики» рассказал, что гол в ворота «Динамо» – воплощение его мечты
Капитан «Бенфики»: «Победа над «Динамо» – лучшая реакция на дерби со «Спортингом»
В преддверии матча Лиги чемпионов против киевлян «орлы» уступили в принципиальной встрече
12:12
Андре Алмейда / Фото - Бенфика
Защитник «Бенфики» Андре Алмейда проанализировал матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0). Слова капитана «орлов» передает пресс-служба UEFA.
Мы гордимся тем, что совершили. Это было лучшей реакцией на наш последний матч.
Это была очень, очень тяжелая группа. «Бенфика» показала, как она относится к Лиге чемпионов. Мы всегда верили, что можем сотворить нечто особенное, пробившись в 1/8 финала.
Мы хорошо начали и повели 2:0. Во втором тайме мы не играли столь же хорошо, но самым главным было – пройти дальше. Можно поздравить команду.
Ранее главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о нападающем «орлов» Романе Яремчуке.
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