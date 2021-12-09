Капитан «Бенфики»: «Победа над «Динамо» – лучшая реакция на дерби со «Спортингом»

Андре Алмейда / Фото - Бенфика

Защитник «Бенфики» Андре Алмейда проанализировал матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0). Слова капитана «орлов» передает пресс-служба UEFA.

Это была очень, очень тяжелая группа. «Бенфика» показала, как она относится к Лиге чемпионов. Мы всегда верили, что можем сотворить нечто особенное, пробившись в 1/8 финала.

Мы хорошо начали и повели 2:0. Во втором тайме мы не играли столь же хорошо, но самым главным было – пройти дальше. Можно поздравить команду.