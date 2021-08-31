«Ливерпуль», пропустив первым, перевернул игру с «Челси», но не вырвал победу
Капитан «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт
Хендерсон будет выступать в команде до 2025-го года
12:53
Джордан Хендерсон / Фото: ФК Ливерпуль
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
Хендерсон будет выступать в «Ливерпуле» до 2025-го года.
31-летний хавбек выступает в «Ливерпуле» с 2011-го года. Хендерсон успел выиграть с клубом АПЛ, Лигу чемпионов Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ,
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