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Капитан «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт

Хендерсон будет выступать в команде до 2025-го года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:53
Капитан «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт
Джордан Хендерсон / Фото: ФК Ливерпуль

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Хендерсон будет выступать в «Ливерпуле» до 2025-го года.

31-летний хавбек выступает в «Ливерпуле» с 2011-го года. Хендерсон успел выиграть с клубом АПЛ, Лигу чемпионов Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ,

Турнирная таблица АПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Ливерпуль Джордан Хендерсон

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