Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 0:0 Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован

Капитан «Наполи» подпишет контракт с клубом МЛС на пять лет

«Торонто» согласовал переход итальянца
Футбол Серия А (Италия)
14:10
Капитан «Наполи» подпишет контракт с клубом МЛС на пять лет
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье перейдет в «Торонто».

Клуб из МЛС согласовал зарплату итальянца. Он подпишет контракт на пять лет, где будет зарабатывать 7,7 миллиона евро в год, сообщает todofichajes.com.

У 30-летнего Инсинье завершается контракт с «Наполи» в конце сезона. Он достанется канадцам бесплатно.

В «Наполи» он провел почти всю карьеру, выступая за команду с 2009-го года.

Со сборной Италии он выиграл Евро-2020.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наполи МЛС

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Борьба за чемпионство не вдохновила? Капитан «Наполи» уедет летом в МЛС
Борьба за чемпионство не вдохновила? Капитан «Наполи» уедет летом в МЛС
Футбол Серия А (Италия)
28 декабря 2021г. 14:47
«Милан» выдал второй результат в истории Серии А, выиграв 17 гостевых матчей в году
«Милан» выдал второй результат в истории Серии А, выиграв 17 гостевых матчей в году
Футбол Серия А (Италия)
23 декабря 2021г. 14:22
Спаллетти – о поражении «Специи: «У «Наполи» ограниченный выбор в атаке»
Спаллетти – о поражении «Специи: «У «Наполи» ограниченный выбор в атаке»
Футбол Серия А (Италия)
23 декабря 2021г. 12:32
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
Футбол Серия А (Италия)
23 декабря 2021г. 09:17
Коваленко не вышел на поле, и «Специя» на выезде сенсационно победила «Наполи», ни разу не пробив по воротам соперника
Коваленко не вышел на поле, и «Специя» на выезде сенсационно победила «Наполи», ни разу не пробив по воротам соперника
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 2021г. 23:51
Коваленко не попал в стартовый состав «Специи» на матч с «Наполи»
Коваленко не попал в стартовый состав «Специи» на матч с «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 2021г. 21:37

Новости: Футбол

«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
Серия А (Италия)
14:41
«Салернитана» обзавелась новым владельцем и продолжит играть в Серии А
«Салернитана» обзавелась новым владельцем и продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
14:28
Капитан «Наполи» подпишет контракт с клубом МЛС на пять лет
Капитан «Наполи» подпишет контракт с клубом МЛС на пять лет
Серия А (Италия)
14:10
Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»
Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»
Украинская Премьер-лига
13:55
Конкурента Яремчука заманивают в Англию хорошей зарплатой
Конкурента Яремчука заманивают в Англию хорошей зарплатой
В Европе
13:33
Экс-игрок «Зари» Силас сменил клуб в Бразилии
Экс-игрок «Зари» Силас сменил клуб в Бразилии
В мире
13:11
«Челси» потерял защитника до конца сезона
«Челси» потерял защитника до конца сезона
Премьер-Лига (Англия)
12:45
«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Обамеянга
«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Обамеянга
Премьер-Лига (Англия)
12:34
В новый год с новыми надеждами. Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»
Прогноз В новый год с новыми надеждами. Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»
Прогнозы
12:25
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости