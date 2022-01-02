Капитан «Наполи» подпишет контракт с клубом МЛС на пять лет

«Торонто» согласовал переход итальянца

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье перейдет в «Торонто».

Клуб из МЛС согласовал зарплату итальянца. Он подпишет контракт на пять лет, где будет зарабатывать 7,7 миллиона евро в год, сообщает todofichajes.com.

У 30-летнего Инсинье завершается контракт с «Наполи» в конце сезона. Он достанется канадцам бесплатно.

В «Наполи» он провел почти всю карьеру, выступая за команду с 2009-го года.

Со сборной Италии он выиграл Евро-2020.