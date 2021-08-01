Караваев: «Не только «Динамо», но и всем командам будет непросто противостоять «Вересу»

Защитник киевлян высказался о первом официальном матче в сезоне

Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался об официальном старте сезона для киевлян. Во втором туре украинской Премьер-лиги подопечные Мирчи Луческу сыграют против «Вереса». Встреча состоится уже сегодня, 1 августа.

Как поработали на сборах, с каким настроением вернулись в Киев?

Поработали хорошо, настроение отличное! Тренерский штаб дал нам много информации по улучшению нашей игры. Новичков познакомили с принципами игры «Динамо» и философией тренера, чтобы мы понимали и чувствовали себя на футбольном поле как одно целое. После сборов мы прилетели в понедельник около полуночи, во вторник получили один день отдыха, а уже со среды приступили к полноценной подготовке к матчу с «Вересом».

Во время сборов вам пришлось часто переезжать с места на место, как частая смена дислокации сказалась на подготовке?

Да, мы переезжали довольно часто. В итоге за месяц сборов побывали в трех или четырех странах. Но это не так важно, главное - удалось сыграть контрольные матчи с соперниками хорошего уровня. Думаю, заложенный при летней подготовки фундамент поможет нам в течение сезона. Что касается частых переездов, то они никак не отразились на подготовке, поскольку мы и так работали под нагрузками.

Какие ожидания от первого матча нового сезона с «Вересом»? Уже соскучились по официальным поединкам?

Очень соскучились. Каждая игра – это праздник, а официальный матч – двойной праздник. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, чтобы удачным стартом положить хорошее начало всего последующего чемпионата.

Чего, на ваш взгляд, можно ожидать от соперника?

У меня получилось немного посмотреть матч «Вереса» в первом туре против «Колоса», когда ровенчане сыграли вничью 0:0. Достаточно крепкая и сильная команда. В общем, скажу так: не только нам, но и всем командам будет очень непросто противостоять им в чемпионате.

Какие в целом ваши ожидания от предстоящего сезона? «Динамо» по силам снова выиграть все три отечественных трофея?

Не буду загадывать наперед, скажу лишь, что у «Динамо» всегда высокие цели на сезон во всех турнирах, в которых команда участвует.

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Верес» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:30.