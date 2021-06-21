Караваев признался, что бы он украл у Миколенко

В матче с Австрией защитникам нужно отобрать очки у соперника

Фото - UEFA

Защитники сборной Украины Александр Караваев и Виталий Миколенко ответили на четыре вопроса от UEFA. Видеоролик опубликован пресс-службой организации.

Футболистам задали такие вопросы: «Что бы украли друг у друга?», «Без чего не может жить партнер по команде?», «Что бы они точно не хотели взять один у другого?», «Кто кумир для напарника». Предлагаем ознакомиться с ответами игроков.

Караваев ответил, что украл бы нос у Миколенко. А сборной Украины нужно отобрать очки у соперника в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Команде хватает ничьей для прохода в плей-офф со второго места.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 21 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.