Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Караваев признался, что бы он украл у Миколенко

В матче с Австрией защитникам нужно отобрать очки у соперника
Футбол Сборная Украины
18:27
Караваев признался, что бы он украл у Миколенко
Фото - UEFA

Защитники сборной Украины Александр Караваев и Виталий Миколенко ответили на четыре вопроса от UEFA. Видеоролик опубликован пресс-службой организации.

Футболистам задали такие вопросы: «Что бы украли друг у друга?», «Без чего не может жить партнер по команде?», «Что бы они точно не хотели взять один у другого?», «Кто кумир для напарника». Предлагаем ознакомиться с ответами игроков.

Караваев ответил, что украл бы нос у Миколенко. А сборной Украины нужно отобрать очки у соперника в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Команде хватает ничьей для прохода в плей-офф со второго места.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 21 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко Александр Караваев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Если мы проиграем, то вообще никуда не выйдем». Геннадий Орбу – о матче Украины против Австрии
Эксклюзив
«Если мы проиграем, то вообще никуда не выйдем». Геннадий Орбу – о матче Украины против Австрии
Футбол Сборная Украины
20 июня 14:03
Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Футбол Сборная Украины
19 июня 14:38
Караваев: «Наверное, карточку Ярмоленко уже пополнили»
Караваев: «Наверное, карточку Ярмоленко уже пополнили»
Футбол Сборная Украины
18 июня 15:21
Караваев: «В матче Украина – Австрия победит тот, кто лучше подготовится психологически»
Караваев: «В матче Украина – Австрия победит тот, кто лучше подготовится психологически»
Футбол Евро-2020
18 июня 14:02
Миколенко: «Камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче»
Миколенко: «Камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче»
Футбол Евро-2020
17 июня 21:55
Караваев: «Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь»
Караваев: «Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь»
Футбол Сборная Украины
17 июня 19:55

Новости: Футбол

Маркевич: «Давайте сыграем с Австрией, а потом будем говорить об Италии»
Маркевич: «Давайте сыграем с Австрией, а потом будем говорить об Италии»
Евро-2020
18:55
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
18:52
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция прямо сейчас
ЕВРО-2020
18:51
Степаненко: «В Украине много талантливых игроков, но нужно работать»
Степаненко: «В Украине много талантливых игроков, но нужно работать»
Сборная Украины
18:49
Караваев признался, что бы он украл у Миколенко
Караваев признался, что бы он украл у Миколенко
Сборная Украины
18:27
Вацко: «Сборная Австрии – это одиннадцать боевичков»
Вацко: «Сборная Австрии – это одиннадцать боевичков»
Сборная Украины
18:03
Лидер «Милана» сообщил, что перейдет в «Интер»
Лидер «Милана» сообщил, что перейдет в «Интер»
Серия А (Италия)
17:55
Денисов: «В плей-офф Евро-2020 будет не та Италия, что играла с Уэльсом»
Денисов: «В плей-офф Евро-2020 будет не та Италия, что играла с Уэльсом»
Евро-2020
17:41
Шевченко определился, кто выйдет вместо Зубкова в старте на Австрию
Шевченко определился, кто выйдет вместо Зубкова в старте на Австрию
Сборная Украины
17:40
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
5
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
22:00
«Украина футбольная»
TV
«Украина футбольная»
22 июня 00:15
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00