Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»

В Киеве защитник поработал над передачами

Александр Караваев / Фото - 1927.kiev.ua

Экс-защитник «Зари» Александр Караваев перешел в «Динамо» летом 2019 года. С тех пор игрок выполнил 5 из 14 результативных передач в составе сборной Украины.

Это позволяет ему лидировать по этому показателю среди футболистов «сине-желтых» за данный период. Вторым стал хавбек «Шахтера» Марлос с 4 ассистами. Третью строчку делят Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко – по 2 передачи.

5 – Александр Караваев

4 – Марлос

2 – Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко

1 – Виталий Миколенко, Жуниор Мораес, Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Артем Довбык, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Напомним, Караваев отличился результативной передачей в поединке Евро-2020 против Северной Македонии (2:1).