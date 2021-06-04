Караваев стал лучшим игроком матча Украина – Северная Ирландия

Защитник был самым полезным в игре

Александр Караваев / Фото: Динамо Киев от Шурика

Защитник сборной Украины Александр Караваев стал лучшим игроком матча с Северной Ирландией (1:0) по версии портала InStat.

Караваев набрал 343 балла, выиграл 7 единоборств из 11-ти, его брак в передачах составил 16%, за весь матч он совершил 116 ТТД, совершил две удачные обводки, один отбор, три перехвата и семь подборов, а также в его активе голевая передача.

На втором месте Николай Матвиенко (303 балла), на 3-м – Георгий Бущан (298 баллов).

Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.