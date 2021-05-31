Картинг против Формулы-1. Бензема – о натянутых отношениях с Жиру

Французские форварды ранее язвительно высказывались в адрес друг друга

Карим Бензема / фото - Eurosport

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал Eurosport о своих отношениях с партнером по национальной команде Оливье Жиру.

Ранее игрок мадридской команды пустил язвительный укол в сторону Оливье, назвав себя болидом Формулы-1, а Жиру – картингом.

«Мы уже виделись с Жиру во время полуфинала ЛЧ с «Челси», ничего особенного. Мы спокойно поговорили минут пять. Что сказано, то сказано, вот и все. Самое важное – помочь сборной Франции».

Спустя 6 лет после скандала, Бензема вернулся в состав сборной, и значительно увеличил шансы французов на предстоящий чемпионат Европы.

В минувшем сезоне 33-летний форвард провел 47 матчей за «сливочных», в которых совершил 39 результативных действий.

Напомним, «Реал» подписал защитника «Баварии».