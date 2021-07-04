Кейн: «4 забитых, 0 пропущенных – мы провели идеальный вечер»
Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мыслями после победы над Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Форвард отличился дублем в воротах Георгия Бущана. В комментарии ВВС Кейн также рассказал об ожиданиях от полуфинала с Данией.
«Мы отлично показали себя в важной игре. Мы были фаворитами, давление и ожидания были колоссальными. Снова матч без пропущенных голов, четыре забитых мяча – идеальный вечер. Мы продолжаем сухую серию. У нас отличная команда на всех позициях
Мы на верном пути. Мы идем к цели. До чемпионата мира мы знали, что хотели. Тогда все прошло здорово, но нам немного не хватило. Затем мы показали себя в Лиги наций, а сейчас мы в очередном полуфинале. У нас больше опыта, чем в 2018-м. За наши клубы мы выступали в больших матчах: финале Лиги чемпионов, решающих играх АПЛ. Верим, что продолжим свой путь, ведь работа еще не выполнена».
Команду Андрея Шевченко после вылета с континентального первенства поддержал президент Украины Владимир Зеленский.