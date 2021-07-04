Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания 1:2 Окончен
22:00 Украина - Англия 0:4 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Кейн: «4 забитых, 0 пропущенных – мы провели идеальный вечер»

Форвард отличился дублем в воротах Бущана
Футбол Евро-2020
11:10
Кейн: «4 забитых, 0 пропущенных – мы провели идеальный вечер»
Харри Кейн / фото - Getty Images

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мыслями после победы над Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Форвард отличился дублем в воротах Георгия Бущана. В комментарии ВВС Кейн также рассказал об ожиданиях от полуфинала с Данией.

«Мы отлично показали себя в важной игре. Мы были фаворитами, давление и ожидания были колоссальными. Снова матч без пропущенных голов, четыре забитых мяча – идеальный вечер. Мы продолжаем сухую серию. У нас отличная команда на всех позициях

Мы на верном пути. Мы идем к цели. До чемпионата мира мы знали, что хотели. Тогда все прошло здорово, но нам немного не хватило. Затем мы показали себя в Лиги наций, а сейчас мы в очередном полуфинале. У нас больше опыта, чем в 2018-м. За наши клубы мы выступали в больших матчах: финале Лиги чемпионов, решающих играх АПЛ. Верим, что продолжим свой путь, ведь работа еще не выполнена».  

Команду Андрея Шевченко после вылета с континентального первенства поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Харри Кейн

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Футбол Евро-2020
29 июня 22:50
Кейн рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» относительно своего будущего
Кейн рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» относительно своего будущего
Футбол Евро-2020
26 июня 12:25
Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»
Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»
Футбол Евро-2020
26 июня 09:12
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Кейна и подождать год
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Кейна и подождать год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 июня 20:10
«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна
«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 июня 20:00
1
Кейн – о ничьей с Шотландией: «Они очень хорошо защищались. Игра была тяжелой»
Кейн – о ничьей с Шотландией: «Они очень хорошо защищались. Игра была тяжелой»
Футбол Евро-2020
19 июня 16:33

Новости: Футбол

Милевский – об отказе выйти на замену: «Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед страной только»
Милевский – об отказе выйти на замену: «Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед страной только»
Украинская Премьер-лига
13:41
Жена Шевченко: «Мои поздравления Англии, но я горжусь Украиной»
Жена Шевченко: «Мои поздравления Англии, но я горжусь Украиной»
Евро-2020
13:37
«Лидс» – чемпион, Моуриньо – в «Реале», «Лейпцига» не существует. Италия, Испания, Англия и Дания давно не играли в полуфинале Евро
История
«Лидс» – чемпион, Моуриньо – в «Реале», «Лейпцига» не существует. Италия, Испания, Англия и Дания давно не играли в полуфинале Евро
13:22
Павлов: «Никто не ожидал, что Украина дойдет до четвертьфинала»
Павлов: «Никто не ожидал, что Украина дойдет до четвертьфинала»
Евро-2020
13:18
«Милан» хочет арендовать испанского хавбека «Реала»
«Милан» хочет арендовать испанского хавбека «Реала»
Примерa (Испания)
12:37
Сборная Украины потерпела 15-е крупное поражение в своей истории
Сборная Украины потерпела 15-е крупное поражение в своей истории
Евро-2020
11:59
Саленко: «Украина вылетела бы раньше, если бы играла с топ-сборной»
Саленко: «Украина вылетела бы раньше, если бы играла с топ-сборной»
Евро-2020
11:52
Вукоевич: «Цыганков – моторный и смертоносный игрок»
Вукоевич: «Цыганков – моторный и смертоносный игрок»
Украинская Премьер-лига
11:48
Остался час. Пикфорд близок к повторению рекорда Касильяса
Остался час. Пикфорд близок к повторению рекорда Касильяса
Евро-2020
11:44
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости