Хакими сразу после перехода в ПСЖ заразился коронавирусом

Игрок не пробыл в клубе и 2-х недель

Ашраф Хакими / фото - PSG

У марокканского защитника ПСЖ Ашрафа Хакими была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает L`Equipe.

Как сообщает источник, именно из-за этой болезни он пропустил товарищескую игру парижан против «Шамбли», которая закончилась со счетом 2:2.

Игрока изолировали от команды и сейчас он находится на карантине.

Французский гегемон приобрел защитника у миланского «Интера» за 60 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

Другие новички ПСЖ Серхио Рамос, Жоржиньо Вейналдум и лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма также еще не дебютировали за клуб.

Напомним, боссы ПСЖ предложили Килиану Мбаппе такую же астрономическую зарплату, как у Неймара.