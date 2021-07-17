Рамос: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»
Хакими сразу после перехода в ПСЖ заразился коронавирусом
Игрок не пробыл в клубе и 2-х недель
15:17
Ашраф Хакими / фото - PSG
У марокканского защитника ПСЖ Ашрафа Хакими была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает L`Equipe.
Как сообщает источник, именно из-за этой болезни он пропустил товарищескую игру парижан против «Шамбли», которая закончилась со счетом 2:2.
Игрока изолировали от команды и сейчас он находится на карантине.
Французский гегемон приобрел защитника у миланского «Интера» за 60 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет.
Другие новички ПСЖ Серхио Рамос, Жоржиньо Вейналдум и лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма также еще не дебютировали за клуб.
Напомним, боссы ПСЖ предложили Килиану Мбаппе такую же астрономическую зарплату, как у Неймара.
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