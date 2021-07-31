Хацкевич: «Давление в «Динамо» было больше, чем в сборной Беларуси»

Специалист работал и в клубе, и в национальной команде

Александр Хацкевич / Фото: ФК Ротор

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич сравнил давление в национальной сборной и клубе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В большом клубе давление намного выше. Оно и в сборной серьезное — все-таки представляешь свою страну, — но с тем, что было в Киеве, все же не сравнить. В «Динамо» было омоложение команды — это неблагоприятный период для тренера, но, как показало время, молодые игроки, на которых мы сделали ставку, завоевывают титулы для клуба и здорово проявляют себя в сборной».

Ранее Хацкевич рассказал о разнице между украинскими и российскими футболистами.