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Хавбек «Динамо»: «Пока не травили Шкурина, но возьмемся за это»

Андриевский – о сборах, новых партнерах и свежей форме
Футбол Украинская Премьер-лига
14:13
Хавбек «Динамо»: «Пока не травили Шкурина, но возьмемся за это»
Александр Андриевский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о предсезонных сборах команды. Также футболист поделился мыслями о летних новичках и свежей форме.

Очень тяжелые сборы. Соперники были очень интересными. Было приятнее играть с такими командами, чем против соперников слабее по уровню. У тех очень много грязной борьбы, очень мало удовольствия от таких встреч. А с такими командами было очень интересно, но в то же время непросто.

Раньше при игре с такими соперниками нервничали, не получалось ничего. Попросили играть в свою игру, контролировать мяч. Было видно против «Атлетика», что был контроль. Мне кажется, мы это выполнили.

Еще не травили Шкурина, так как он новенький в коллективе, чтобы побыстрее влился, чтобы не нервничал. Время пройдет – возьмемся за это. Только так кажется, что он такой серьезный. Он хороший, веселый парень. Шутил немного в раздевалке, все нормально с этим.

Скромнее потратились на трансферы, чем «Шахтер»? Скромнее, но цифры не играют в футбол. Все будет на поле. Купили хорошего нападающего, насколько я знаю, был бомбардиром в своем чемпионате. Надеемся, станет бомбардиром и у нас.

Как новая форма «Динамо»? Мне очень нравится.

«Динамо» стартует в УПЛ матчем второго тура против «Вереса». Встреча состоится сегодня, 1 августа.

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Верес» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:30.

Источник: sportarena.com Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Андриевский Динамо Киев Илья Шкурин

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