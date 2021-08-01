Хавбек «Динамо»: «Пока не травили Шкурина, но возьмемся за это»
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о предсезонных сборах команды. Также футболист поделился мыслями о летних новичках и свежей форме.
Очень тяжелые сборы. Соперники были очень интересными. Было приятнее играть с такими командами, чем против соперников слабее по уровню. У тех очень много грязной борьбы, очень мало удовольствия от таких встреч. А с такими командами было очень интересно, но в то же время непросто.
Раньше при игре с такими соперниками нервничали, не получалось ничего. Попросили играть в свою игру, контролировать мяч. Было видно против «Атлетика», что был контроль. Мне кажется, мы это выполнили.
Еще не травили Шкурина, так как он новенький в коллективе, чтобы побыстрее влился, чтобы не нервничал. Время пройдет – возьмемся за это. Только так кажется, что он такой серьезный. Он хороший, веселый парень. Шутил немного в раздевалке, все нормально с этим.
Скромнее потратились на трансферы, чем «Шахтер»? Скромнее, но цифры не играют в футбол. Все будет на поле. Купили хорошего нападающего, насколько я знаю, был бомбардиром в своем чемпионате. Надеемся, станет бомбардиром и у нас.
Как новая форма «Динамо»? Мне очень нравится.
«Динамо» стартует в УПЛ матчем второго тура против «Вереса». Встреча состоится сегодня, 1 августа.
Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Верес» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:30.
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