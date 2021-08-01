Хавбек «Динамо»: «Пока не травили Шкурина, но возьмемся за это»

Александр Андриевский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о предсезонных сборах команды. Также футболист поделился мыслями о летних новичках и свежей форме.

Раньше при игре с такими соперниками нервничали, не получалось ничего. Попросили играть в свою игру, контролировать мяч. Было видно против «Атлетика», что был контроль. Мне кажется, мы это выполнили.

Еще не травили Шкурина, так как он новенький в коллективе, чтобы побыстрее влился, чтобы не нервничал. Время пройдет – возьмемся за это. Только так кажется, что он такой серьезный. Он хороший, веселый парень. Шутил немного в раздевалке, все нормально с этим.

Скромнее потратились на трансферы, чем «Шахтер»? Скромнее, но цифры не играют в футбол. Все будет на поле. Купили хорошего нападающего, насколько я знаю, был бомбардиром в своем чемпионате. Надеемся, станет бомбардиром и у нас.

Как новая форма «Динамо»? Мне очень нравится.