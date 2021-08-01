Хавбек «Днепра-1»: «Теперь у Адамюка прозвище Володя-бисиклета»
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился мыслями по поводу разгромной победы в матче второго тура УПЛ против «Черноморца» (3:0). Также хавбек прокомментировал эффектный гол боковыми ножницами от защитника Владимира Адамюка.
Чувствую себя прекрасно, ведь мы взяли три очка. Это является самым главным. Теперь будем готовиться к следующей игре против «Мариуполя».
После длительного перерыва мне было трудновато, но спустя 10 – 15 минут нормально разбегался. В конце несколько подсел, потому что немного еще тренируюсь в общей группе. Но это не является критическим. Буду набирать форму с помощью тренировок и матчей.
Мой гол? Спасибо Марио Чуже, что увидел зону. Я открылся, ускорился и забил. Это мой первый гол в команде, чему я очень рад.
Лучший гол в ворота «Черноморца»? Конечно, тот, что забил Володя Адамюк. Теперь у него будет прозвище Володя-бисиклета. Роскошный гол забил – он может претендовать на звание лучшего в сезоне.
Тот самый гол Адамюка
Ранее Юрий Беньо, ассистент главного тренера «Днепра-1» Игора Йовичевича, отметил, что при трех забитых мячах команд подводила реализация.
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