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Хавбек «Ингульца»: «Не осуждаю Ракицкого и Ордеца»

При этом ветеран отметил, что невозможно представить аналогичный поступок от него
Футбол Украинская Премьер-лига
13:01
Хавбек «Ингульца»: «Не осуждаю Ракицкого и Ордеца»
Младен Бартулович / Фото - ФК Ингулец

Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович назвал самого патриотичного футболиста Украины. Также ветеран поделился отношением к переходам защитников Ивана Ордеца и Ярослава Ракицкого в российские клубы.

Роман Зозуля – первый в списке украинских патритов-футболистов. Он своими поступками, которые делал в то время, это доказывал. Конфликт с испанскими фанатами? Это маленькая группа была, которая его не поддерживала, основная масса болельщиков была на его стороне».

Ракицкого и Ордеца за их переходы в российские клубы не осуждаю. Понятно, что это сложный вопрос для Украины и для украинских футболистов. Я не знаю, какие ситуации у них были и почему они так решили.

Считаю, что «Шахтер» хорошо заработал на Ракицком, а сам футболист выбрал такой путь и сейчас там хорошо играет. Не хочу сейчас рассуждать о политике в спорте. Они приняли такое решение. Тяжело рассуждать.

Конечно, эту ситуацию можно сравнивать с той, что была между Хорватией и Сербией. Поехал бы я играть в Сербию? У нас это было невозможно в то время. Но сейчас какие-то другие времена.

Я прошел тоже через войну, моя семья пострадала, наш дом спалили. Слава Богу, что все живы-здоровы. Но я считаю, что та война была намного жестче, чем на Донбассе. И длилось все очень долго, только совсем недавно отношения между Хорватией и Сербией начали налаживаться. Но у меня есть много друзей из Сербии, мы нормально общаемся.

Фото со щитком с украинским флагом? У меня один щиток был в цветах хорватского флага, второй – украинского. Мы в 2014 году играли в Крыму, я на камеру показал украинский. Многие меня поддержали, писали, благодарили.

Бартулович также рассказал о премиальных в 50 тысячах долларов.

Источник: SportArena Сергей Стаднюк
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Теги

Младен Бартулович Ярослав Ракицкий Иван Ордец Ингулец Роман Зозуля

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