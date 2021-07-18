Хавбек «Ингульца»: «Не осуждаю Ракицкого и Ордеца»

Младен Бартулович / Фото - ФК Ингулец

Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович назвал самого патриотичного футболиста Украины. Также ветеран поделился отношением к переходам защитников Ивана Ордеца и Ярослава Ракицкого в российские клубы.

Ракицкого и Ордеца за их переходы в российские клубы не осуждаю. Понятно, что это сложный вопрос для Украины и для украинских футболистов. Я не знаю, какие ситуации у них были и почему они так решили.

Считаю, что «Шахтер» хорошо заработал на Ракицком, а сам футболист выбрал такой путь и сейчас там хорошо играет. Не хочу сейчас рассуждать о политике в спорте. Они приняли такое решение. Тяжело рассуждать.

Конечно, эту ситуацию можно сравнивать с той, что была между Хорватией и Сербией. Поехал бы я играть в Сербию? У нас это было невозможно в то время. Но сейчас какие-то другие времена.

Я прошел тоже через войну, моя семья пострадала, наш дом спалили. Слава Богу, что все живы-здоровы. Но я считаю, что та война была намного жестче, чем на Донбассе. И длилось все очень долго, только совсем недавно отношения между Хорватией и Сербией начали налаживаться. Но у меня есть много друзей из Сербии, мы нормально общаемся.

Фото со щитком с украинским флагом? У меня один щиток был в цветах хорватского флага, второй – украинского. Мы в 2014 году играли в Крыму, я на камеру показал украинский. Многие меня поддержали, писали, благодарили.