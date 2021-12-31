Хавбек ПСЖ: «Думаю, лучшая игра Месси в том числе и наша ответственность»

Лионель Месси / фото - PSG

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера прокомментировал для Mundo Deportivo трудный старт Лионеля Месси в парижском клубе.

Лучшая игра Месси – это вопрос его физических кондиций и сыгранности с партнерами по команде?

Я думаю, что это в том числе и наша ответственность – тех, кто его окружает. Нам нужно создать все условия, чтобы извлечь из него максимальную пользу.

Обычно всегда требуется период адаптации, потому что сейчас речь идет о лучшем футболист в истории».