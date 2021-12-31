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Хавбек ПСЖ: «Думаю, лучшая игра Месси в том числе и наша ответственность»

Испанец считает, что партнеры должны помогать великому аргентинцу
Футбол Лига 1 (Франция)
31 декабря 2021г. 15:40
Хавбек ПСЖ: «Думаю, лучшая игра Месси в том числе и наша ответственность»
Лионель Месси / фото - PSG

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера прокомментировал для Mundo Deportivo трудный старт Лионеля Месси в парижском клубе.

Лучшая игра Месси – это вопрос его физических кондиций и сыгранности с партнерами по команде?

«Мы уже видели лучшую версию Лео – в домашнем матче против «Манчестер Сити».

Я думаю, что это в том числе и наша ответственность – тех, кто его окружает. Нам нужно создать все условия, чтобы извлечь из него максимальную пользу.

Обычно всегда требуется период адаптации, потому что сейчас речь идет о лучшем футболист в истории». 

Аргентинец перешел в парижскую команду этим летом, впервые в карьере сменив клуб.

34-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 5 ассистов.

Напомним, Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке.



Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси ПСЖ Андер Эррера

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