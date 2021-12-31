Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Хавбек ПСЖ: «Думаю, лучшая игра Месси в том числе и наша ответственность»
Испанец считает, что партнеры должны помогать великому аргентинцу
31 декабря 2021г. 15:40
Лионель Месси / фото - PSG
Полузащитник ПСЖ Андер Эррера прокомментировал для Mundo Deportivo трудный старт Лионеля Месси в парижском клубе.
Лучшая игра Месси – это вопрос его физических кондиций и сыгранности с партнерами по команде?
«Мы уже видели лучшую версию Лео – в домашнем матче против «Манчестер Сити».
Я думаю, что это в том числе и наша ответственность – тех, кто его окружает. Нам нужно создать все условия, чтобы извлечь из него максимальную пользу.
Обычно всегда требуется период адаптации, потому что сейчас речь идет о лучшем футболист в истории».
Аргентинец перешел в парижскую команду этим летом, впервые в карьере сменив клуб.
34-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 5 ассистов.
Напомним, Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке.
Комментарии 0