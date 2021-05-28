Хавбек «Сассуоло», за которого «Шахтер» предлагал более 30-ти миллионов евро, отказался переезжать в Украину

Локателли намерен перейти в «Ювентус»

Мануэль Локателли / Фото: Twitter

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался от перехода в донецкий «Шахтер», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, Локателли намерен перейти в «Ювентус», другие варианты продолжения карьеры он не рассматривает.

Ранее было известно, что «Шахтер» предлагает за Локателли 35 миллионов евро, а также готовит для хавбека 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Ранее авторитетные итальянские источники подтверждали, что «Шахтер» готов заплатить большие деньги за Локателли.