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Хавбек «Сассуоло», за которого «Шахтер» предлагал более 30-ти миллионов евро, отказался переезжать в Украину
Локателли намерен перейти в «Ювентус»
19:35
Мануэль Локателли / Фото: Twitter
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался от перехода в донецкий «Шахтер», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, Локателли намерен перейти в «Ювентус», другие варианты продолжения карьеры он не рассматривает.
Ранее было известно, что «Шахтер» предлагает за Локателли 35 миллионов евро, а также готовит для хавбека 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Ранее авторитетные итальянские источники подтверждали, что «Шахтер» готов заплатить большие деньги за Локателли.
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