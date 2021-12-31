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Хавбек «Шахтера»: «Мы все ожидали большего, чем два очка в Лиге чемпионов»

Бразилец подвел итоги выступлений «горняков» в турнире
Футбол Лига чемпионов UEFA
31 декабря 2021г. 18:50
Хавбек «Шахтера»: «Мы все ожидали большего, чем два очка в Лиге чемпионов»
Маркос Антонио / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио подвел итоги выступлений «горняков» в Лиге чемпионов-21/22.

Два заработанных очка в Лиге чемпионов? Да, все мы ожидали большего. К сожалению, не удалось удачно провести матчи, заработать очки.

Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и продолжать стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию.

Ранее защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, что помешало команде грохнуть дверью, обыграв «Шериф» в последнем матче сезона в еврокубках.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Маркос Антонио Шериф Реал Мадрид (футбол) Интер

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