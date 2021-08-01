Тренер «Ворсклы»: «Матч, который не хотел бы вспоминать? Сразу в голову приходит поединок с «КуПСом»
Хавбек «Ворсклы»: «Максимов не оставил мне выбора»
Вакула высказался о втором шансе в полтавской команде
Владислав Вакула / Фото - ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Владислав Вакула рассказал в эфире «Футбольного формата» о своей адаптации в новой команде.
Конечно, после длительного времени приятно вернуться в футбол, еще и в такую хорошую команду. Собираюсь здесь только прогрессировать и помогать команде.
Максимов доверяет мне, за это ему благодарен. Буду стараться каждый раз доказывать ему, что он не ошибается.
Фраза тренера «ты будешь или лидером этой команды, или закончишь с футболом»? Да, было такое. Поэтому у меня выбора особо нет.
Остался жить на базе. Просто захотелось так. Да и спокойнее в принципе. Есть пацаны на базе, не скучно.
У нас были хорошие сборы, команда хорошо готова. Над чем бы следовало поработать? Всегда нужно работать над скоростью. Думаю, я в хорошей физической форме, хотя, есть, куда расти.
Напомним, хавбек «Шахтера» отправился в аренду «Ворскле» на полтора года.
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