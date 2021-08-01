Хавбек «Ворсклы»: «Максимов не оставил мне выбора»

Владислав Вакула / Фото - ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Владислав Вакула рассказал в эфире «Футбольного формата» о своей адаптации в новой команде.

Максимов доверяет мне, за это ему благодарен. Буду стараться каждый раз доказывать ему, что он не ошибается.

Фраза тренера «ты будешь или лидером этой команды, или закончишь с футболом»? Да, было такое. Поэтому у меня выбора особо нет.

Остался жить на базе. Просто захотелось так. Да и спокойнее в принципе. Есть пацаны на базе, не скучно.

У нас были хорошие сборы, команда хорошо готова. Над чем бы следовало поработать? Всегда нужно работать над скоростью. Думаю, я в хорошей физической форме, хотя, есть, куда расти.