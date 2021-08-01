Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Верес 3:0 2-й тайм
19:30 Ворскла - Рух 2:0 2-й тайм
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т 1:0 Окончен
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Верес 3:0 2-й тайм
19:30 Ворскла - Рух 2:0 2-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

Худжамов: «Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч»

Шевченко покидает национальную команду
Футбол Сборная Украины
20:07
Худжамов: «Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч»
Рустам Худжамов / Фото: Футбол 24

Экс-вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал, что футболистам сборной Украины уменьшили премию за выступление на Евро-2020.

«Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч, не знаю, евро или долларов.

Сколько потратят на развитие футбола? Вопрос открыт»


Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил с заявлением о том, что у него завершился контракт с УАФ и он планирует покидать свой пост.

Сообщалось, что Шевченко не устраивает финансовая составляющая в национальной команде.

Источник: Брутальный Футбол Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

«Динамо» громит «Верес». Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE «Динамо» громит «Верес». Онлайн трансляция прямо сейчас
Украинская Премьер-лига
20:56
Де Дзерби рассказал о новом тренерском штабе «Шахтера»
Де Дзерби рассказал о новом тренерском штабе «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
20:37
«Убирайтесь играть в Мариуполь». Фанаты «Динамо» жестко обратились к «Шахтеру»
«Убирайтесь играть в Мариуполь». Фанаты «Динамо» жестко обратились к «Шахтеру»
Украинская Премьер-лига
20:17
Худжамов: «Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч»
Худжамов: «Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч»
Сборная Украины
20:07
Экс-игрок «Шахтера»: «Моя первая зарплата в донецком клубе? 2,5 тысячи гривен»
Экс-игрок «Шахтера»: «Моя первая зарплата в донецком клубе? 2,5 тысячи гривен»
Украинская Премьер-лига
19:45
Пятов: «У Дугласа Косты был огромный потенциал, который не был реализован»
Пятов: «У Дугласа Косты был огромный потенциал, который не был реализован»
Украинская Премьер-лига
19:35
Шевченко помог «Бенфике» подписать Яремчука
Шевченко помог «Бенфике» подписать Яремчука
Украинские легионеры
19:23
«Десна» вырвала победу у «Мариуполя» на выезде на 92-й минуте
«Десна» вырвала победу у «Мариуполя» на выезде на 92-й минуте
Украинская Премьер-лига
18:59
Без номинального форварда, Цыганков в запасе. Известен состав «Динамо» на матч с «Вересом»
Без номинального форварда, Цыганков в запасе. Известен состав «Динамо» на матч с «Вересом»
Украинская Премьер-лига
18:52
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости