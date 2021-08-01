Худжамов: «Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч»

Шевченко покидает национальную команду

Рустам Худжамов / Фото: Футбол 24

Экс-вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал, что футболистам сборной Украины уменьшили премию за выступление на Евро-2020.

«Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч, не знаю, евро или долларов. Сколько потратят на развитие футбола? Вопрос открыт»

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил с заявлением о том, что у него завершился контракт с УАФ и он планирует покидать свой пост.

Сообщалось, что Шевченко не устраивает финансовая составляющая в национальной команде.