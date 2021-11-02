Клопп – о каминг-ауте австралийского игрока: «Так быть не должно»
Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джошуа Кавалло. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
«Так быть не должно. Очевидно, что Джош сделал большой поступок — а это на самом деле проблема. Это ненормально, человеку приходится делать открытое заявление, а не просто жить своей жизнью, своей личной жизнью.
Что я могу сказать вам после 30 лет в индустрии: у меня никогда не было команды, в раздевалке которой это вообще было бы проблемой. Проблема широка и над ней, очевидно, надо работать. Такого рода объявления не нужны, никто не должен делать таких заявлений, и никто не должен открываться. Подобные явления должны быть совершенно нормальными, но мы не можем этого изменить сейчас.
Я видел его выступление или его объявление, он выглядит очень сильным, умным молодым человеком, и я желаю ему всего наилучшего».
Ранее футболист признался в том, что он гей, и футбольная общественность его поддержала.
Правда в Украине не все восприняли такой поступок. Бывший футболист национальной сборной Богдан Бутко резко осудил австралийского коллегу, а форвард «Динамо» Артем Беседин вовсе заявил, что не хочет, чтобы его сын «рос и смотрел на пи**асов».
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