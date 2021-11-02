Клопп – о каминг-ауте австралийского игрока: «Так быть не должно»

Юрген Клопп / фото - Goal

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джошуа Кавалло. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

Что я могу сказать вам после 30 лет в индустрии: у меня никогда не было команды, в раздевалке которой это вообще было бы проблемой. Проблема широка и над ней, очевидно, надо работать. Такого рода объявления не нужны, никто не должен делать таких заявлений, и никто не должен открываться. Подобные явления должны быть совершенно нормальными, но мы не можем этого изменить сейчас.

Я видел его выступление или его объявление, он выглядит очень сильным, умным молодым человеком, и я желаю ему всего наилучшего».