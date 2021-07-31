Клубы Суперлиги обвинили UEFA в монополии, сделав громкое заявление

Война грандов с организацией продолжается

фото - Juventus FC

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» отреагировали на решение Мадридского суда запретить UEFA принимать санкции по отношению к клубам Европейской Суперлиги, опубликовав на своих официальных сайтах громкое заявление:

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» с удовлетворением принимают к сведению решение Мадридского суда, который обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги, включая дисциплинарные разбирательства в отношении трёх написавших это заявление клубов и штрафы, ограничения, наложенные на остальные девять клубов-участников турнира. Трибунал удовлетворил запрос создателей Европейской Суперлиги, отклонил апелляцию УЕФА и уведомил УЕФА о том, что в случае невыполнения решения суда организация будет преследоваться штрафами и уголовной ответственностью. Дело будет рассмотрено Европейским судом, который проанализирует монопольное положение УЕФА в европейском футболе. Наш долг — решать серьёзные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА определил себя как законодателя, эксклюзивного оператора и единственного признанного обладателя прав на европейские соревнования. Эта монополистическая и конфликтная позиция наносит ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как было убедительно продемонстрировано, финансовый контроль неадекватен и применяется ненадлежащим образом. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, должны получить право руководить соревнованиями. Мы рады, что отныне мы больше не будем подвергаться угрозам УЕФА. Наша цель — продолжить конструктивное и совместное развитие проекта Суперлиги, рассчитывая на участие всех заинтересованных сторон в футболе: болельщиков, игроков, тренеров, клубов, национальных и международных лиг и федераций. Мы понимаем, что некоторые элементы нашего предложения будут пересмотрены и, конечно же, могут быть реализованы посредством диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе этого проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза».

В апреле 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги – турнира, который должен был заменить Лигу Чемпионов. Но под давлением UEFA 9 клубов («Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Интер» и «Милан») приняли решение покинуть проект.

Но как заявлял президент «Реала» и по совместительству глава Суперлиги Флорентино Перес, Суперлига еще не закрыта и в скором времени обретет жизнь.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что клубы АПЛ пожалеют о выходе из проекта.