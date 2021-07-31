Кобин: «Селезнев – бог футбола. Они с Милевским разные»

«Минай» с опытным форвардом в составе переиграл «Александрию»

Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Василий Кобин в эфире телеканала «Футбол» оценил дебют нападающего Евгения Селезнева за клуб в матче второго тура УПЛ против «Александрии» (1:0).

Оценка игры Селезнева? Бог футбола! Сравнить с Милевским? Это разные игроки.

Напомним, Артем Милевский перешел в «Минай» в середине прошлого сезона. За десять поединков форвард не оформил ни одного результативного действия.

Ранее Селезнев поделился эмоциями после первого для себя официального матча за полгода.