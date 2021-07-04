Комичные замены? Левченко раскритиковал решение Шевченко

Менять что-то в игре надо было раньше

Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице Twitter раскритиковал решение главного тренера Андрея Шевченко заменить игроков на последних минутах встречи:

«Откровенно говоря, конечно же, после 50 минуты, после 0:3 нужно было выпускать Довбыка, Тымчика, Судакова. И если бы мы пропустили еще 3 мяча не страшно. А так ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комична попытка замены на 89 минуте.

С одной стороны я рад, достижению сборной Украины, с другой- понимаю, что никаких существенных изменений теперь в футбольной Украине не будет. А Украине нужна полная перезагрузка на всех уровнях, начиная от детского футбола заканчивая судьями. Вопрос лишь в том, кому это надо?»

Сборная Англии уничтожила сборную Украины со счетом 4:0. Голы в начале каждого из таймов подкосили команду и сломали весь план тренера на игру. Также стоит отметить, что два из четырех своих мячей англичане забили со стандартов как раз после травмы Сергея Кривцова, который был чуть ли не единственным в составе, кто мог снимать верховые мячи.

Тем не менее, главный тренер заявил, что гордится своей командой, ведь, как-никак, только 4 сборные прошли на этом турнире дальше, чем Украина.

Напомним, Шевченко рассказал о своем будущем в сборной.