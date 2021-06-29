Конец красивой истории. Лука Модрич завершил карьеру в сборной

Дальше 1/8 ослабленная Хорватия пройти не смогла

Лука Модрич / фото - Managing Madrid

В по-настоящему триллерном матче 1/8 Евро-2020 между сборными Испании и Хорватии испанцы одержали крупную победу, подарив зрителям истинный праздник футбола с феерией голов. Камбек хорватов, отыгравших преимущество в два гола, не удался, ведь в овертайме «фурия» добила соперника еще двумя голами.

Этот матч оказался последним в футболке сборной Хорватии для легендарного Луки Модрича, который в 2018 году героическими усилиями привел свою команду к сенсационному финалу Чемпионата мира. Теперь 35-летний хавбек попрощался с национальной командой и прокомментировал несостоявшийся камбек. Капитана хорватов цитирует официальный сайт UEFA.

«Мы повели в счете после случайного гола. После этого испанцы играли лучше – по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, игра пошла лучше, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет. Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться».

Хоть хорватский волшебник и объявил о завершении карьеры в сборной, но он оставил еще толику надежды болельщикам футбола увидеть его на крупном турнире в футболке национальной команды своей страны:

«Мое участие в следующем ЧМ? Не знаю. Для начал я хочу хорошо отдохнуть и все обдумать».

Детская ошибка вратаря, безумный футбольный триллер с 8 голами и феерия футбола: как прошел матч Испании и Хорватии.