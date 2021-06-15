Копа Америка. Аргентина и Чили вновь поделили очки. Парагвай переиграл Боливию
В первом туре группового этапа Копа Америка Аргентина сыграла вничью с Чили, а Парагвай уверенно разобрался с Боливией.
Как и в поединке между командами в отборе на ЧМ-2022 (1:1), Месси открыл счет. Однако чилийцам и в этот раз удалось отыграться. Забил Варгас.
Боливийцы же силами Сааведры повели уже на десятой минуте. Однако во время компенсированного времени в 11 минут к первому тайму Куэльяр получил вторую желтую. После перерыва соперника отправил три мяча в ворота Кордано.
Парагвай с тремя очками возглавил группу A после первого тура.
Копа Америка, группа A. Первый тур
Аргентина – Чили 1:1
Голы: Месси, 33 – Варгас, 57
Аргентина: Э. Мартинес, Монтиель (Молина, 85), Лук. Мартинес, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес (Паласиос, 68), Ло Чельсо (Ди Мария, 67), Месси, Мартинес (Агуэро, 80), Гонсалес (Корреа, 80).
Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 84), Марипан, Мена, Видаль (Аларкон, 85), Пульгар, Арангис, Паласиос (Бриртон, 77), Варгас (Пинарес, 77), Менесес (Гальдамес, 90).
Предупреждения: Лук. Мартинес, Мартинес – Исла, Пульгар, Видаль
Парагвай – Боливия 3:1
Голы: Каку, 62, Ромеро, 65, 80 – Сааведра, 10 (пен.)
Парагвай: Сильва, Эспинола, Гомес, Алонсо, Арсамендия (Мартинес, 74), Вильясанти (Санчес, 46), Пирис (Гонсалес, 58), Ромеро (Кубас, 87), Альмирон, Ромеро, Авалос (Энсисо, 87).
Боливия: Кордано, Кинтерос, Джузино, Сагредо, Бехарано, Сааведра (Вайяр, 64), Хустиниано (Санчес, 75), Сеспедес (Бехарано, 46), Флорес (Фернандес, 46), Альварес (Рамальо, 69), Куэльяр.
Предупреждения: Арсамендия, Эспинола – Бехарано, Куэльяр, Флорес
Удаление: Куэльяр
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