Кошмарный евросезон. Украина опустилась в таблице коэффициентов UEFA еще ниже

Нас обошла даже Сербия

Фото: пресс-служба Шахтера

Украинские клубы завершили свои выступления в еврокубках в нынешнем сезоне. «Динамо» и «Шахтер» вылетели из Лиги чемпионов, а «Заря» – из Лиги конференций.

Отметим, что украинские клубы в этом сезоне принесли стране 4,200 баллов в рейтинге коэффициентов UEFA – это самый низкий показатель с сезона 2007/08, когда также было меньше 5-ти.

Кроме того, Украина опустилась на одну строчку в рейтинге коэффициентов, нас обошла Сербия, которая поднялась на 11-е место, Украина теперь на 12-м.

Отметим, что текущий рейтинг влияет на распределение мест в еврокубках сезона 2023/24, а в следующем году отпадет сезон 2017/18, потеряв который, Украина не сможет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

В последнем туре Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью с «Шерифом» (1:1), «Динамо» уступило «Бенфике» (0:2), а «Заря» расписала мировую с «Буде-Глимт» (1:1).