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Кошмарный вечер Бензема: был ограблен, не забил пенальти и получил травму

Француз запомнит этот день надолго
Футбол Примерa (Испания)
15:43
Кошмарный вечер Бензема: был ограблен, не забил пенальти и получил травму
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

В матче 23-го тура испанской Примеры «Реал» и «Эльче» поделили очки (2:2).

Форвард «сливочных» Карим Бензема не реализовал свой первый пенальти в клубной карьере в этой игре. До этого он забил все свои пятнадцать 11-метровых ударов.

Позже капитан «бланкос» был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Но на этом неудачи француза в этот вечер не закончились.

Как сообщает Sport.es, дом форварда был ограблен во время матча. Это уже второй подобный случай для француза – в 2019-м в его жилище проникли воры во время Эль Класико.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел 28 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 9 ассистов.

Напомним, Анчелотти заявил, что игра с «Эльче» была изначально проигранной для «Реала».

Павел Харченко
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Реал Мадрид (футбол) Карим Бензема происшествия травмы

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